Патрик Беверли: «Хотелось бы сыграть в одной команде с Леброном»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли ответил на вопрос журналиста по поводу суперзвезды, с которой хотел бы когда-нибудь сыграть за одну команду.

Беверли не задумываясь сказал, что мечтает сыграть вместе с форвардом Леброном Джеймсом, который представляет «Лейкерс».

«Он самый главный. Самый главный», – отметил Беверли.

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