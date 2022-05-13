Патрик Беверли: «Хотелось бы сыграть в одной команде с Леброном»

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли ответил на вопрос журналиста по поводу суперзвезды, с которой хотел бы когда-нибудь сыграть за одну команду.
Беверли не задумываясь сказал, что мечтает сыграть вместе с форвардом Леброном Джеймсом, который представляет «Лейкерс».
«Он самый главный. Самый главный», – отметил Беверли.
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