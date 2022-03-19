НБА. «Лейкерс» встретятся с «Вашингтоном». «Миннесота» примет «Милуоки» и другие матчи

В пятницу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
«Лейкерс» Леброна Джеймса сыграют в гостях с «Вашингтоном». «Миннесота» на своей площадке примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 марта, 00.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 20 марта, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 20 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 20 марта, 03.00, «Capital One Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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