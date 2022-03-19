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    НБА. «Лейкерс» встретятся с «Вашингтоном». «Миннесота» примет «Милуоки» и другие матчи

    Теги результаты Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки Миннесота НБА Вашингтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

    В пятницу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

    «Лейкерс» Леброна Джеймса сыграют в гостях с «Вашингтоном»«Миннесота» на своей площадке примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Миннесота – Милуоки
    Дата проведения
    20 марта, 00.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Даллас
    Дата проведения
    20 марта, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Детройт
    Дата проведения
    20 марта, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Лейкерс
    Дата проведения
    20 марта, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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