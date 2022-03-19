НБА. «Лейкерс» встретятся с «Вашингтоном». «Миннесота» примет «Милуоки» и другие матчи

В пятницу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

сыграют в гостях с «Вашингтоном». на своей площадке примет .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами

«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали