Карл-Энтони Таунс – о нападках на «Лейкерс» во время матча: «Они сами это начали»

Центровой «Миннесоты» во время общения с болельщиками в интернете объяснил, почему вместе с одноклубниками активно использовал трешток во время матча с .

зажал нос и назвал и «Лейкерс» мусором, Карл-Энтони Таунс потратил около 9 секунд на пантомиму с поиском ветра после «сквозняка» разыгрывающего, а также назвал «сучкой».

«Люди на скамейке несли всякое, я принял вызов. Вот так это было. Я не любитель трепать языком, но... Если вы начали, то мы продолжим», – заявил Таунс.

Эксперт ESPN Зак Лоу признался, что был поражен поведением игроков «Миннесоты» в адрес Уэстбрука во время матча между командами в среду.

«Никогда не видел, чтобы одного игрока так целенаправленно унижали», – сказал Лоу.

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