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    Карл-Энтони Таунс – о нападках на «Лейкерс» во время матча: «Они сами это начали»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Карл-Энтони Таунс Баскетбол

    Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс во время общения с болельщиками в интернете объяснил, почему вместе с одноклубниками активно использовал трешток во время матча с «Лейкерс».

    Патрик Беверли зажал нос и назвал Расселла Уэстбрука и «Лейкерс» мусором, Карл-Энтони Таунс потратил около 9 секунд на пантомиму с поиском ветра после «сквозняка» разыгрывающего, а также назвал Леброна Джеймса «сучкой».

    «Люди на скамейке несли всякое, я принял вызов. Вот так это было. Я не любитель трепать языком, но... Если вы начали, то мы продолжим», – заявил Таунс.

    Эксперт ESPN Зак Лоу признался, что был поражен поведением игроков «Миннесоты» в адрес Уэстбрука во время матча между командами в среду.

    «Никогда не видел, чтобы одного игрока так целенаправленно унижали», – сказал Лоу.

    Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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