Энтони Эдвардс – о подготовке к игре против Леброна: «Не смотрю видеоматериалы. Пользуюсь инстинктами»

Форвард «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что не тратит дополнительное время на специальную подготовку перед играми против таких звезд, как Леброн Джеймс («Лейкерс») или Крис Миддлтон («Милуоки»).
«Нет, абсолютно никакой дополнительной подготовки. Я знаю, что я отличный защитник, поэтому не смотрю никакие видеоматериалы об этих парнях. Я просто выхожу и пользуюсь своими инстинктами», – заявил 20-летний Эдвардс.
В воскресенье «Миннесота» обыграла действующего чемпиона «Милуоки» (138:119). Тремя днями ранее команда взяла верх над «Лейкерс» Леброна Джеймса (124:104).
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