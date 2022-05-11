Джоэл Эмбиид – о травме: «Если не буду играть, меня назовут слабаком»

Центровой «Филадельфии» прокомментировал свое выступление в серии против (2-3), которую он проводит с травмой.

«Не думаю, что я подвергаю себя риску. Конечно, я не специалист и прислушиваюсь к врачам. В этой ситуации нельзя победить. Если я не выйду на площадку, меня назовут слабаком. Если выйду и сыграю плохо, люди скажут, что я недостаточно хорош. Так что я просто буду делать все, что в моих силах», – сказал Эмбиид.

Джоэл получил перелом глазницы и сотрясение в заключительном матче первого раунда с . Он пропустил две первые встречи в серии против «Майами».

Центровой принял решение отложить операцию до лета и продолжает выступление в плей-офф-2022, используя защитную маску.

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