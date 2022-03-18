Гилберт Аренас: «Харден играет по одной схеме – дайте мне мяч на дуге, я буду обыгрывать один на один»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что, если ( ) не изменит свой менталитет и стиль игры, то никогда не будет доволен, за какую бы команду он ни играл.

«Проблема в том, что современный баскетбол отличается от того, в который мы играли. Когда мы играли, нам приходилось приспосабливаться к разным атакующим схемам. Хардену никогда не приходилось приспосабливаться, он играет по одной схеме – дайте мне мяч на дуге, я буду обыгрывать один на один.

Это его атакующая схема в 99,9 процентах случаев. Он не набирает очки, если начинает атаку без мяча. Если атака начинается по-другому, он не может играть. Он всегда будет недоволен, потому что не готов идти на компромисс», – сказал Аренас.

«Мне заплатили 62 миллиона за 17 матчей – вот почему я величайший игрок в истории». Гилберт Аренас был слишком крут для НБА