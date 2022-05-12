Василие Мицич: «Отстранение российских команд помогло «Анадолу Эфесу» и другим командам»

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Самый результативный игрок сезона Евролиги-2021/22, защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич заявил, что отстранение российских клубов – ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа – помогло его команде выйти в «Финал четырех».

«Этот сезон был очень странным. С первого дня я слышал, что нам не удастся добиться большого успеха и выйти в «Финал четырех». Это было понятно. У нас возникли трудности с мотивацией и травмами. Так часто происходит после победного сезона.

Отстранение российских команд помогло нам и другим командам. Все российские команды были в первой восьмерке и, скорее всего, финишировали бы в первой восьмерке, потому что очень хорошо играли.

Важное значение для нас имел матч против ЦСКА, несмотря на то, что позже они были отстранены. По-моему, до этого момента мы проигрывали почти все выездные матчи либо в упорной борьбе, либо в результате разгрома», – сказал сербский игрок.

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Белграде 19-21 мая. В 1/2 финала «Анадолу Эфес» сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» – с «Барселоной».

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