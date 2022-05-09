Эргин Атаман: «Пытаемся подготовить Бобуа и Симона к «Финалу четырех»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман рассказал о травмах в команде в преддверии «Финала четырех» Евролиги, который пройдет в Белграде 19-21 мая.
«Родриг Бобуа и Крунослав Симон не сыграют в плей-офф турецкой лиги. Наша медицинская бригада пытается подготовить их к «Финалу четырех». Василие Мицич также слегка травмирован.
Разумеется, они не в лучшей форме. Постараемся подготовить их в следующих 10 матчах. Чтобы они смогли сыграть хотя бы 10-15 минут», – сказал Атаман.
«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы