Эргин Атаман: «Пытаемся подготовить Бобуа и Симона к «Финалу четырех»

Главный тренер Эргин Атаман рассказал о травмах в команде в преддверии «Финала четырех» , который пройдет в Белграде 19-21 мая.

и не сыграют в плей-офф турецкой лиги. Наша медицинская бригада пытается подготовить их к «Финалу четырех». также слегка травмирован.

Разумеется, они не в лучшей форме. Постараемся подготовить их в следующих 10 матчах. Чтобы они смогли сыграть хотя бы 10-15 минут», – сказал Атаман.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы