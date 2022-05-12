Десмонд Бэйн: «Когда кто-то начинает сомневаться, что «Мемфис» может сделать это, мы делаем это»

Форвард «Гризлис» Десмонд Бэйн отметил характер команды после победы в пятом матче серии с «Уорриорз» (134:95, 2-3), который мог стать для команды последним в сезоне.

«С того момента, как я начал выступать за клуб, мы все время превышали ожидания. Кажется, что когда кто-то начинает сомневаться, что может сделать это, мы делаем это.

Я никогда не стану устанавливать рамки для этой команды, потому что нет ничего невозможного», – заявил Бэйн.

Травмированный лидер команды Джа Морэнт начал скандирование «Гризлис в семи» после победы.

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