Кайри Ирвинг: «Многие хотели увидеть нашу неудачу. Это станет для меня мотивацией в межсезонье»

Разыгрывающий «Нетс» поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о своей мотивации.

Бруклинцы стали единственной командой в первом раунде плей-офф-2022, которая проиграла свою серию всухую (0-4 от «Селтикс»).

«Многие хотели увидеть нашу неудачу на данном этапе. Они обозначили нас в качестве претендента на титул, теперь же им будет, о чем поговорить. Это станет для меня мотивацией в межсезонье.

Хочется верить, что нам удастся начать все заново. Было бы здорово начать с чистого листа и быть реалистичными с нашими собственными ожиданиями, принимать те результаты, которые есть, нежели находиться в центре внимания прессы с постоянным упоминанием наших имен», – заявил Ирвинг.

Кайри также признал, что отказ от вакцинации, из-за которого он принял участие лишь в 29 матчах регулярки, повлиял на команду.

«Мне кажется, что я подводил команду, когда не мог играть... Временами все это становилось отвлекающим фактором», – сказал Ирвинг.

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