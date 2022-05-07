ACB. «Баскония» против «Сарагосы», «Бреоган» встретится с «Барселоной»

В субботу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.
«Баскония» дома сыграет с «Сарагосой», «Андорра» примет «Фуэнлабраду», «Бреоган» встретится с «Барселоной».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 7 мая, 21.45, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Положение команд: Барселона – 24-7, Реал – 22-9, Валенсия – 21-10, Ховентуд – 20-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 18-13, Мурсия – 17-15, Гран-Канария – 16-16, Бильбао – 16-16, Бреоган– 15-16, Уникаха – 13-18, Сарагоса – 11-20, Обрадойро – 11-20, Бетис – 11-21, Фуэнлабрада – 10-21, Сан-Пабло Бургос – 9-22, Андорра – 9-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Итоговый разбор «Кливленда». Насколько хорошо было нападение в сезоне-21/22
Итоговый разбор «Кливленда». Что нужно знать о защите в сезоне-21/22