ACB. «Баскония» против «Сарагосы», «Бреоган» встретится с «Барселоной»

В субботу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.

дома сыграет с «Сарагосой», примет «Фуэнлабраду», «Бреоган» встретится с «Барселоной».

ACB

Регулярный чемпионат

Бреоган – Барселона Дата проведения 7 мая, 21.45, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: – 24-7, Реал – 22-9, Валенсия – 21-10, Ховентуд – 20-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 18-13, Мурсия – 17-15, Гран-Канария – 16-16, Бильбао – 16-16, Бреоган– 15-16, Уникаха – 13-18, – 11-20, Обрадойро – 11-20, Бетис – 11-21, Фуэнлабрада – 10-21, Сан-Пабло Бургос – 9-22, Андорра – 9-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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