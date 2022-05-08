ACB. «Мурсия» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией»

В воскресенье, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Мурсия» примет , «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Ховентуд Дата проведения 8 мая, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Обрадойро – Реал Дата проведения 8 мая, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: – 25-7, – 22-9, – 21-10, Ховентуд – 20-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 19-13, Мурсия – 17-15, Гран-Канария – 16-16, Бильбао – 16-16, Бреоган– 15-17, – 13-18, Обрадойро – 11-20, – 11-21, Бетис – 11-21, Андорра – 10-22 Фуэнлабрада – 10-22, – 9-22,.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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