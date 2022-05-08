ACB. «Мурсия» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией»

Теги результаты Ховентуд Уникаха Гран-Канария Реал чемпионат Испании Валенсия Мурсия Обрадойро Сан-Пабло Бургос Баскетбол

В воскресенье, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Мурсия» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Ховентуд
Дата проведения
8 мая, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Гран-Канария – Валенсия
Дата проведения
8 мая, 14.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Сан-Пабло Бургос – Уникаха
Дата проведения
8 мая, 18.00, «Coliseum Burgos»
Онлайн матча

Обрадойро – Реал
Дата проведения
8 мая, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 25-7, Реал – 22-9, Валенсия – 21-10, Ховентуд – 20-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 19-13, Мурсия – 17-15, Гран-Канария – 16-16, Бильбао – 16-16, Бреоган– 15-17,  Уникаха – 13-18, Обрадойро – 11-20, Сарагоса – 11-21, Бетис – 11-21, Андорра – 10-22 Фуэнлабрада – 10-22, Сан-Пабло Бургос – 9-22,.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

Самсон Руженцев – следующий русский в НБА? Не дождался ЦСКА, уехал в США и вошел в топ-50 школьников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные