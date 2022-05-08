ACB. «Мурсия» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией»

В воскресенье, 8 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Мурсия» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» сыграет с «Валенсией».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 мая, 13.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 8 мая, 14.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 8 мая, 18.00, «Coliseum Burgos»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Положение команд: Барселона – 25-7, Реал – 22-9, Валенсия – 21-10, Ховентуд – 20-11, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 19-13, Мурсия – 17-15, Гран-Канария – 16-16, Бильбао – 16-16, Бреоган– 15-17, Уникаха – 13-18, Обрадойро – 11-20, Сарагоса – 11-21, Бетис – 11-21, Андорра – 10-22 Фуэнлабрада – 10-22, Сан-Пабло Бургос – 9-22,.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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