ACB. «Барселона» примет «Сан-Пабло Бургос», «Гран-Канария» – «Бреоган»

В воскресенье, 1 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.
«Барселона» примет «Сан-Пабло Бургос», «Гран-Канария» – «Бреоган».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 мая, 13.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 1 мая, 14.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 1 мая, 18.00, «Palacio Municipal De Deportes»
Положение команд: Барселона – 23-7, Реал – 21-9, Ховентуд – 20-10, Валенсия – 21-10, Тенерифе – 20-12, Манреса – 19-13, Баскония – 18-13, Гран-Канария – 16-15, Мурсия – 16-15, Бильбао – 15-16, Бреоган– 14-16, Уникаха – 13-18, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 11-19, Бетис – 11-21, Фуэнлабрада – 10-21, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Андорра – 9-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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