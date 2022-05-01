ACB. «Барселона» примет «Сан-Пабло Бургос», «Гран-Канария» – «Бреоган»

В воскресенье, 1 мая, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.

«Барселона» примет , – «Бреоган».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Обрадойро Дата проведения 1 мая, 18.00, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: – 23-7, Реал – 21-9, Ховентуд – 20-10, – 21-10, – 20-12, Манреса – 19-13, – 18-13, Гран-Канария – 16-15, Мурсия – 16-15, Бильбао – 15-16, Бреоган– 14-16, Уникаха – 13-18, Сарагоса – 11-19, Обрадойро – 11-19, – 11-21, Фуэнлабрада – 10-21, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Андорра – 9-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом