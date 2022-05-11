Девин Букер: «На тренировках представлял, что играю в плей-офф»

Атакующий защитник «Финикса» после победы над «Далласом» в пятом матче серии (110:80, 3-2) рассказал, как готовился к плей-офф даже в те годы, когда его команда туда не выходила.

«Это именно то, к чему я готовился. Даже в тех сезонах, когда мы не выходили в плей-офф, я переносил свой гнев в спортзал и просто представлял, что нахожусь в таких ситуациях.

Воображение играет важную роль. Мне приходилось использовать воображение, чтобы на тренировках представлять, что я играю в плей-офф. Думаю, что это немного работает, но мне еще есть куда расти», – сказал Букер.

«Финикс» вынес всех в регулярке НБА, но не выдерживает удары судьбы в плей-офф. 2-2 в серии с «Далласом»