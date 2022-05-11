Маркиз Крисс и Бисмак Бийомбо едва не подрались в подтрибунном помещении после обоюдного удаления

Центровой и бигмен были удалены с площадки на последних секундах 5-го матча серии плей-офф между командами.

Бийомбо попытался забить сверху при счете 108:80 в пользу своей команды, но ему помешал жесткий фол Крисса. Между игроками произошла словесная перепалка, и оба немедленно были удалены.

Ситуация накалилась, когда Крисс попытался догнать Биймбо в подтрибунном помещении, чтобы выяснить отношения. Сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться и развести игроков по раздевалкам.

Матч закончился победой «Финикса» над «Далласом» (110:80, 3-2).

«Финикс» вынес всех в регулярке НБА, но не выдерживает удары судьбы в плей-офф. 2-2 в серии с «Далласом»