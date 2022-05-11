Девин Букер повторил достижение Чарльза Баркли

Атакующий защитник стал вторым игроком в истории клуба после , набравшим 800 очков в своих первых 30 матчах плей-офф в карьере.

Во вторник в пятом матче серии плей-офф против (110:80, 3-2) Букер записал на своей счет 28 очков, увеличив показатель до 804 (26,8 очка в среднем за матч).

Баркли выступал за «Финикс» с 1992 по 1996 год и во всех сезонах выводил команду в плей-офф. В 1993-м Баркли и «Санз» дошли до финальной серии, где уступили «Чикаго».

«Финикс» вынес всех в регулярке НБА, но не выдерживает удары судьбы в плей-офф. 2-2 в серии с «Далласом»