Энес Кантер Фридом: «Планирую провести в НБА еще шесть-семь сезонов»

Бывший центровой «Бостона» заявил, что не намерен завершать карьеру в НБА и все еще способен играть на высоком уровне.

«В прошлом сезоне я набирал в среднем дабл-дабл, и люди знают, что я все еще могу выходить на площадку и играть.

Мне 29 лет, и я планирую провести в лиге еще шесть или семь сезонов, потому что чувствую себя здоровым и люблю баскетбол», – сказал Фридом.

Недавно игрок заявил, что стал свободным агентом из-за своей активной политической позиции.

Фридом на протяжении многих лет критиковал власти Турции. В этом сезоне он часто высказывался на тему отношений НБА с Китаем. Являющийся сейчас свободным агентом баскетболист недавно выступил на обеде республиканцев в Сенате и был частым гостем на Fox News.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая