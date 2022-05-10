Дрэймонд Грин почтил память Эдриана Пэйна во время матча, создаст фонд в честь бывшего одноклубника

Бывший игрок НБА Эдриан Пэйн был застрелен рано утром в воскресенье в Орландо и скончался по прибытии в местную больницу.
Пэйн был звездой Университета Мичиган Стэйт, за который провел четыре сезона, после чего был выбран «Атлантой» в первом раунде драфта НБА 2014 года. В составе «Спартанс» он выступал вместе с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином.
Перед четвертым матчем серии с «Мемфисом» Грин написал на игровой кроссовке надпись с отсылкой к игровому номеру Пэйна.
После игры Грин объявил о том, что вместе с женой пожертвует 100 тысяч долларов, чтобы создать фонд в честь Пэйна.
«В среду (после пятого матча – прим. Sports.ru) я устрою для вас лучшую пресс-конференцию. Но сейчас от меня ничего не ждите. Мне очень жаль, извините.
Мне нужно вернуться домой, начать запись своего подкаста, там я смогу поплакать. Не люблю плакать на глазах у других людей», – заявил Грин.
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