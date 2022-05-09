Убийца Эдриана Пэйна арестован

Управление шерифа округа Ориндж в Орландо, штат Флорида, подтвердило, что бывший игрок НБА Эдриан Пэйн был застрелен рано утром в воскресенье и скончался по прибытии в местную больницу.

Застреливший баскетболиста Лоуренс Дорити остался на месте преступления и сотрудничал с полицией. После допроса он был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в умышленном убийстве.

Пэйн был выбран «Атлантой» под 15-м номером на драфте НБА 2014 года. Форвард провел в лиге 107 матчей за «Атланту», «Миннесоту» и «Орландо», после чего отправился в Европу, где выступал за «Панатинаикос», «Виллербан», «Орманспор» и «Ювентус».

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