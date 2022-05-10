Мэджик Джонсон: «Нам будет очень не хватать Эдриана»

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон отреагировал на новость об убийстве бывшего игрока лиги .

«Куки и я убиты горем после того, как узнали, что бывший игрок «Спартанс» Эдриан Пэйн ушел из жизни. Наши молитвы и мысли с его семьей и болельщиками «Спартанс»! Нам будет очень не хватать Эдриана», – написал Мэджик в Twitter.

Джонсон, как и Пэйн, выступал за .

31-летний Пэйн был застрелен сегодня во Флориде.

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