Мэджик Джонсон: «Нам будет очень не хватать Эдриана»

Теги происшествия Мэджик Джонсон НБА Университет Мичиган Стэйт Эдриан Пэйн Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон отреагировал на новость об убийстве бывшего игрока лиги Эдриана Пэйна.

«Куки и я убиты горем после того, как узнали, что бывший игрок «Спартанс» Эдриан Пэйн ушел из жизни. Наши молитвы и мысли с его семьей и болельщиками «Спартанс»! Нам будет очень не хватать Эдриана», – написал Мэджик в Twitter.

Джонсон, как и Пэйн, выступал за Университет Мичиган Стэйт.

31-летний Пэйн был застрелен сегодня во Флориде.

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