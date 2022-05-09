Джоэл Эмбиид: «Вот почему мы приобрели Джеймса Хардена»

Центровой «Филадельфии» прокомментировал выступление своего партнера по команде в четвертом матче серии плей-офф с (116:108, 2-2).

«Вот почему мы его приобрели.

С тех пор, как он попал в нашу команду, он приспосабливался, исходя из того, что нам от него нужно, будь то розыгрыш или, как сегодня, просто набирание очков. Он делает это всю свою карьеру. Вот почему он здесь.

Счет в серии 2-2, и у нас еще много работы, но я в предвкушении того, чего мы можем добиться», – сказал Эмбиид.

Харден записал на свой счет 31 очко (8 из 18 с игры, 9 из 10 с линии), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях за 41 минуту.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев