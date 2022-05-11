Эрик Споэльстра – о том, что DJ Khaled помассировал ему плечи во время матча: «Это было забавно. Для меня было честью поучаствовать в этом моменте»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал поведение известного рэпера DJ Khaled во время 5-го матча серии плей-офф с «Филадельфией» (120:85, 3-2).

Во время третьей четверти встречи музыкант поднялся со своего места в первом ряду и начал заводить игроков «Майами» и зрителей, а также помассировал плечи тренеру.

«Это было забавно. Я не сразу заметил, что он делает, но мне это понравилось. Это круто. Для меня было честью поучаствовать в этом моменте.

Он большой болельщик «Майами», я несколько раз здоровался с ним во время матчей, но сегодня был самый лучший момент нашего общения. Это было искренне, и это было круто», – сказал тренер.

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