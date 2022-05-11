DJ Khaled заводил игроков «Майами» и зрителей во время 5-го матча с «Филадельфией»

Известный хип-хоп исполнитель DJ Khaled заводил игроков и зрителей во время 5-го матча серии второго раунда плей-офф против «Филадельфии».

Во время третьей четверти встречи музыкант поднялся со своего места в первом ряду и начал активно поддерживать «Хит». Также он помассировал плечи главному тренеру , повторив то, что сделал канадский рэпер Дрейк во время чемпионского выступления «Торонто» в плей-офф 2019 года.

DJ Khaled родился в Новом Орлеане, но с 1998 года живет в Майами.

«Хит» одержал разгромную домашнюю победу над «Сиксерс» (120:85) и вышел вперед в серии – 3-2.

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»