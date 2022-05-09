Джимми Батлер: «Хотим, чтобы Лаури поберег себя. У нас предостаточно игроков для победы»

Теги травмы Кайл Лаури Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер оценил желание Кайла Лаури принять участие в 5-м матче серии плей-офф с «Филадельфией» (2-2), но также выразил надежду, что его партнер по команде будет осторожен в отношении травмы.

«Мы ценим то, что Кайл хочет играть, хочет бороться. Он знает, что у нас больше шансов на победу, когда он на площадке.

Мы это понимаем, но мы также хотим, чтобы наш приятель поберег себя. У нас всегда предостаточно игроков для победы. Мы всегда так говорим. Мы верим в это», – сказал Батлер.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев

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