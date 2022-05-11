Зак Лавин может перейти в «Портленд» летом (Уиндхорст)

Атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина связывают с переходом в нынешним летом.

Как сообщает журналист ESPN Брайан Уиндхорст, «Блэйзерс» будут иметь достаточно места под потолком зарплат для подписание крупного соглашения с игроком. Сам Лавин собирается рассмотреть все варианты продолжения карьеры, потому что «Буллс» могут не дать ему максимальный контракт.

Также Уиндхорст отмечает тот факт, что баскетболист является уроженцем Сиэтла (230 км от Портленда), что может повлиять на его решение.

Лавин становится свободным агентом нынешним летом и претендует на пятилетний контракт с общей суммой 213 миллионов долларов.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?