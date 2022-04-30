Зак Лавин – о межсезонье: «Не буду торопиться и рассмотрю все варианты»

Звездный защитник «Буллс» признался, что после выхода на рынок свободных агентов в межсезонье-2022 рассмотрит все варианты продолжения карьеры.

«Я планирую насладиться межсезоньем и выходом на рынок. Мы все подробно изучим, от А до Я, не торопясь с решением. Я и мой агент Рич Пол будем работать в этом направлении.

? Команда и город занимают особое место в моем сердце. Я хочу принять деловое решение, взрослое решение. Не будет такого, что я автоматом ухожу или автоматом остаюсь», – сказал Лавин.

27-летний Лавин претендует на 5-летний контракт с «Буллс» на сумму 210,5 миллиона долларов (245,6 миллиона, если попадет в символическую пятерку сезона).

В этом сезоне Зак набирал 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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