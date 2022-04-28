Зак Лавин доигрывал сезон с травмой колена, в ближайшее время может перенести операцию

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Звездный защитник «Чикаго» Зак Лавин последние несколько месяцев выходил на площадку с серьезной травмой левого колена.

Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

Отмечается, что состояние колена Лавина оценивалось «на 50%, и это в хороший день».

Скорее всего, в ближайшее время выходящему на рынок свободных агентов Лавину предстоит перенести операцию.

27-летний Лавин претендует на 5-летний контракт на сумму 210,5 миллиона долларов (245,6 миллиона, если попадет в символическую пятерку сезона).

В этом сезоне Зак набирал 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

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