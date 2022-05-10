Монти Уильямс получил награду лучшему тренеру от членов семьи во время тренировки

Возглавляющий признан лучшим тренером сезона НБА.

«Санз» подготовили сюрприз для 50-летнего специалиста. Уильямс получил награду от членов семьи во время тренировки.

Уильямс привел «Санз» к лучшему результату в лиге по итогам регулярного чемпионата – 64 победы и 18 поражений. Команда вышла в плей-офф с первым номером посева и сейчас играет в серии второго раунда против «Далласа» (2-2).

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА