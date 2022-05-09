Краудер избежал фола после толчка Дончича

На первых минутах четвертого матча серии «Даллас» – «Финикс» (111:101, 2-2) лидер техасцев Лука Дончич был встречен под кольцом центровым Деандре Эйтоном.
Сопровождавший Дончича форвард «Санз» Джей Краудер толкнул словенца, тот оказался на паркете.
Узнав о том, что судьи оставили эпизод без внимания, Дончич разозлился и в итоге через некоторое время получил технический за споры.
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