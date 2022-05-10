Маркус Смарт: «Мы любим Хорфорда. Лучший ветеран, который у нас был»

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Защитник «Селтикс» Маркус Смарт отдал должное 35-летнему «большому» Элу Хорфорду.

В выездном четвертом матче серии второго раунда с «Бакс» (116:108, 2-2) Хорфорд набрал рекордные для себя в плей-офф 30 очков, реализовав за 42 минуты 11 из 14 с игры и 3 из 4 с линии.

«Мы любим Хорфорда. Лучший ветеран, который у нас когда-либо был. Лучший ветеран, которого когда-либо встречал лично я.

Эл выходит на площадку, всегда остается собой, идут дела хорошо или плохо. Он не изменится и останется собой, в девяти случаях из десяти это срабатывает на нашу команду», – заявил Смарт.

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