Маркус Смарт: «Мы любим Хорфорда. Лучший ветеран, который у нас был»

Защитник «Селтикс» отдал должное 35-летнему «большому» .

В выездном четвертом матче серии второго раунда с «Бакс» (116:108, 2-2) Хорфорд набрал рекордные для себя в плей-офф 30 очков, реализовав за 42 минуты 11 из 14 с игры и 3 из 4 с линии.

«Мы любим Хорфорда. Лучший ветеран, который у нас когда-либо был. Лучший ветеран, которого когда-либо встречал лично я.

Эл выходит на площадку, всегда остается собой, идут дела хорошо или плохо. Он не изменится и останется собой, в девяти случаях из десяти это срабатывает на нашу команду», – заявил Смарт.

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