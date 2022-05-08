Маркус Смарт: «Должно было быть три штрафных броска, но судьи сказали, что это не так»

Защитник не согласен с решением судей, которые дали ему два штрафных броска, а не три в последней атаке 3-го матча серии плей-офф с (101:103, 1-2).

«Нам нужно было набрать три очка за 4,6 секунды, «Бакс» знали, что нам нужны три очка. Мы знали, что они будут фолить. Не было такого, чтобы он ударил меня по опущенным рукам. Я уже делал движение на бросок.

Должно было быть три штрафных броска, но судьи сказали, что это не так», – заявил Смарт.

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