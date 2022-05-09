НБА подтвердила, что фол на Маркусе Смарте в концовке 4-го матча не был бросковым

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НБА посчитала правильным решение судей не назначать бросковый фол на разыгрывающем «Бостона» Маркусе Смарте в концовке третьего матча серии плей-офф против «Милуоки» (101:103, 1-2).

Как сообщает журналист The Athletic Джей Кинг, лига определила, что контакт со стороны игрока «Бакс» Дрю Холидэя был совершен до того, как Смарт начал выносить мяч в направлении кольца.

Разыгрывающий «Селтикс» спровоцировал нарушение правил при получении мяча за трехочковой линией за 4,6 секунды до конца матча и мог сравнять счет, если бы судьи дали пробить ему три штрафных броска.

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