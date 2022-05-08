Дрю Холидей: «Смарт еще не повернулся к кольцу, это не бросок»

Разыгрывающий прокомментировал решение судей, которые не дали три штрафных броска в решающей атаке третьего матча серии плей-офф против (103:101, 2-1).

«Похоже, что в тот момент он еще не повернулся к кольцу. Это не бросковое движение», – заявил Холидэй.

В результате эпизода Смарт отправился пробивать два штрафных, которых было недостаточно для того, чтобы сравнять счет.

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