Дрю Холидей: «Смарт еще не повернулся к кольцу, это не бросок»

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй прокомментировал решение судей, которые не дали три штрафных броска Маркусу Смарту в решающей атаке третьего матча серии плей-офф против «Бостона» (103:101, 2-1).
«Похоже, что в тот момент он еще не повернулся к кольцу. Это не бросковое движение», – заявил Холидэй.
В результате эпизода Смарт отправился пробивать два штрафных, которых было недостаточно для того, чтобы сравнять счет.
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