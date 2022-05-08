Джейсон Тейтум забил сверху с фолом Янниса Адетокумбо и повредил запястье

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время 3-го матча серии плей-офф с «Милуоки» исполнил эффектный данк в быстром отрыве с фолом Янниса Адетокумбо и повредил запястье.

Во второй четверти встречи Тейтум получил мяч в контратаке и, не испугавшись догоняющего Янниса, забил сверху одной рукой. Греческий форвард не смог накрыть Тейтума со спины и получил фол.

«Бакс» вырвали победу в концовке матча и вышли вперед в серии (103:101, 2-1). Адетокумбо набрал 42 очка, 12 подборов и 8 передач. Тейтум отметился всего 10 очками, реализовав 4 из 19 с игры.

После игры Тейтум заявил, что уже около двух месяцев лечится от затяжной травмы левого запястья.

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