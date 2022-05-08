Име Удока: «Придется научить парней больше симулировать»

Главный тренер «Бостона» Име Удока раскритиковал работу арбитров в третьем матче серии с «Милуоки» (101:103). Особенно его возмутило, что судьи не зафиксировали нарушение на трехочковом Маркуса Смарта в ключевом владении встречи.

«Судьи мне сказали, что он просто нашел руками контакт с соперником, но это не так. Смарт поймал мяч, выпрыгнул и исполнял трехочковый. Это ужасное решение», – сказал Удока.

Кроме того, Удока пообещал поработать над артистизмом своих игроков, нарушения на которых судьи игнорировали: «Придется научить парней больше симулировать». Он отметил, что в ответ на его претензии судьи говорили, что «не будут свистеть нарушения, если его игроки не будут падать на паркет».