Ламоника, Латышев и Рыжик – в числе судей, которые будут обслуживать матчи «Финала четырех» Евролиги

назвала имена восьми судей, которые будут обслуживать матчи предстоящего «Финала четырех».

Судьи «Финала четырех» Евролиги

Борис Рыжик (Украина)

Илья Белошевич (Сербия)

Мехди Дифалла (Франция)

Томислав Хордов (Сербия)

Дамир Явор (Хорватия)

(Италия)

Олег Латышев (Латвия)

Гитис Вилюс (Литва).

Решающие матчи сезона-2021/22 пройдут в Белграде с 19 по 21 мая. На трофей претендуют «Анадолу Эфес», «Барселона», «Олимпиакос» и «Реал».

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