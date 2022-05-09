Василие Мицич – обладатель приза «Альфонса Форда» самому результативному игроку Евролиги-21/22

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Защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич стал обладателем приза имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку сезона Евролиги.

Мицич принял участие в 32 матчах Евролиги-2021/22, набирая в среднем 18,2 очка за игру.

На втором месте в списке лучших снайперов сезона Никола Миротич из «Барселоны» (16,5 очка), на третьем – Майк Джеймс из «Монако» (16,2 очка).

Награда была учреждена в 2005 году. 28-летний серб стал вторым игроком «Эфеса», который ее получил.

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