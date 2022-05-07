Греческие болельщики приобрели 45% билетов на «Финал четырех» Евролиги

Греческие болельщики будут представлены самой многочисленной группировкой на «Финале четырех» Евролиги, который пройдет с 19 по 21 мая в Белграде.
Поклонники из Греции приобрели 45% билетов. Страну в решающей стадии турнира будет представлять «Олимпиакос».
От Испании в «Финале четырех» сыграют «Барселона» и «Реал». Испанские болельщики приобрели 16% билетов.
Турецкие поклонники («Анадолу Эфес») купили 5% билетов. 6% приобрели израильтяне, еще 5% - сербы.
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