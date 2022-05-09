Чарльз Баркли: «Можно легко пресечь инциденты с болельщиками. Просто дайте игрокам пообщаться с ними и надрать им задницу»

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Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о том, как можно решить вопрос с конфликтными ситуациями между болельщиками и игроками, а также членами их семей.

Во время четвертого матча болельщик «Далласа» атаковал семью лидера «Финикса» Криса Пола.

«Мы можем положить конец всему этому. Давайте на пять минут переместимся в центр площадки, я всегда об этом говорил. Просто дайте мне пять минут в центре площадки с этими ребятами. Обещаю, никто не будет выдвигать обвинений, никого не будут привлекать к административной ответственности. Просто скажи мне то, что ты только что сказал, прямо здесь, в центре площадки, за эти пять минут, и я надеру тебе задницу», – произнес Баркли.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

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