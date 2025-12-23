Стив Керр о конфликте с Грином: «Не думаю, что это затянется. Дрэймонд нам нужен»
Стив Керр отреагировал на ссору с Дрэймондом Грином.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал ссору с форвардом команды Дрэймондом Грином в паузе победной игры с «Мэджик».
«Я взял тайм-аут, потому что, как мне показалось, мы немного потеряли концентрацию. И мы с Дрэймондом поругались. Он решил вернуться в раздевалку, чтобы успокоиться, и это все, что я скажу по этому поводу. Все это личное. Мне больше нечего добавить.
Затянется ли эта история? Нет.
Команда готова, вы могли видеть это по сегодняшней игре. И нам нужен Дрэймонд. Он чемпион. Мы вместе уже давно. Нам нужно продолжать совершенствоваться. Это была одна из наших лучших игр. Первая половина была блестящей – мы просто не попадали. Дрэймонд сыграл отлично», – сказал Керр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
