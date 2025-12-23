Чарльз Баркли о «Голден Стэйт»: «Они просто старые. У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено»
Экс-звезда НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли выразил мнение, что для «Уорриорс» все позади.
«У них был один из величайших периодов в истории НБА, но теперь все кончено. Они просто старые. Стеф (Карри) – один из величайших в истории, но он все чаще будет получать травмы. Я не думаю, что Джимми (Батлер) – тот же игрок, что был раньше, а Дрэймонд (Грин) – уж точно уже не тот», – заявил Баркли.
Ранее сам Карри сказал, что «Голден Стэйт» «явно не являются хорошей командой».
После сегодняшней победы над «Орландо» (120:97) «воины» вышли на 50% побед (15-15) и занимают 8-е место в Западной конференции.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Тома Толберта
