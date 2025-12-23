  • Спортс
Александер Секулич: «Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге»

Тренер «Зенита» настраивает команду на серьезный матч Кубка ВТБ против «Игокеи».

Главный тренер «Зенита» Александер Секулич перед матчем группового этапа Winline Basket Cup против боснийской «Игокеи» дал интервью Basketball Sphere.

«Мы относимся к этому матчу предельно серьезно – и с точки зрения турнира, и с учетом соперника. Мы не заглядываем вперед, к следующей игре: для нас «Игокеа» сейчас – самая важная задача. В Лактаси у нас было много проблем в игре против них, и мы победили лишь благодаря трехочковому Трента Фрейзера на последних секундах – это нас спасло.

Весь матч шел вровень, так что мы не готовимся ни к чему другому. Конечно, мы фокусируемся на своей игре, но цель – показать лучший баскетбол и победить», – заявил Секулич.

Словенский специалист также отметил высокий уровень Единой лиги ВТБ.

«Думаю, нам пришлось собрать качественную команду из‑за многочисленных травм – по необходимости. Лига ВТБ уже много лет демонстрирует высокий уровень и остается сильной, даже несмотря на отсутствие команд в Евролиге.

Привлекаются хорошие легионеры, качественные игроки, очень сильные тренеры – это среда высокого уровня. Все клубы всерьез настроены усиливать свои составы на всех позициях. Каждый выкладывается на максимум», – отметил главный тренер «Зенита».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
