2

«Пеликанс» впервые с 2022 года выиграли пять матчей подряд. Зайон выходит со скамейки

«Новый Орлеан» выдал серию побед на фоне важного решения по Зайону.

«Пеликанс» в понедельник взяли верх над «Мэверикс» (119:113) и впервые с 2022 года продлили победную серию до пяти матчей.

Вернувшийся после травмы в декабре звездный форвард Зайон Уильямсон принял участие в четырех встречах серии. Во всех случаях он выходил со скамейки запасных.

«Цель заключалась в том, чтобы максимально продуктивно использовать его игровое время. Это своего рода математическая игра… Я знал, что он достойно отреагирует, но его зрелый, командный подход к ситуации в любом случае заслуживает похвалы», – заявил исполняющий обязанности главного тренера Джеймс Боррего.

«Новый Орлеан» начал сезон с результатом 3-22, а сейчас имеет показатель 8-22. Уильямсон сегодня набрал 24 очка и 9 подборов при 10/14 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Джеймс Боррего
logoНБА
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
