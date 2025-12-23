  • Спортс
  Дрэймонд Грин о перепалке с Керром: «Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль на эмоциях»
Дрэймонд Грин о перепалке с Керром: «Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль на эмоциях»

Дрэймонд Грин о конфликте со Стивом Керром.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал ссору с главным тренером команды Стивом Керром в тайм-ауте победного матча против «Мэджик».

Ветеран после этого встал со скамейки и отправился в раздевалку, на площадку он больше не возвращался.

«Эмоции выплеснулись наружу, мне показалось, что лучше всего будет уйти. Я не думаю, что ситуация могла улучшиться, поэтому лучше всего было просто встать и уйти. Вот и все.

Я был готов вернуться на площадку, но это было уже не мое решение. Вернулся на скамейку. Решил, что обязан быть там ради своих товарищей по команде. Я не собираюсь бросать парней.

Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль эмоциях, такое случается», – заявил Грин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
