Дрэймонд Грин о перепалке с Керром: «Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль на эмоциях»
Дрэймонд Грин о конфликте со Стивом Керром.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал ссору с главным тренером команды Стивом Керром в тайм-ауте победного матча против «Мэджик».
Ветеран после этого встал со скамейки и отправился в раздевалку, на площадку он больше не возвращался.
«Эмоции выплеснулись наружу, мне показалось, что лучше всего будет уйти. Я не думаю, что ситуация могла улучшиться, поэтому лучше всего было просто встать и уйти. Вот и все.
Я был готов вернуться на площадку, но это было уже не мое решение. Вернулся на скамейку. Решил, что обязан быть там ради своих товарищей по команде. Я не собираюсь бросать парней.
Мы играем в баскетбол, это эмоциональная игра. Люди иногда теряют контроль эмоциях, такое случается», – заявил Грин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
