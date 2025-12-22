Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»

Тренер «Партизана» прокомментировал рекордный матч американского снайпера.

Временный главный тренер «Партизана » Мирко Оцокольич подвел итоги напряженной выездной победы над КРКА (99:92). Успех в матче стал возможен во многом благодаря феноменальной игре американского защитника Дуэйна Вашингтона, который набрал 48 очков и обновил рекорд лиги по количеству набранных очков в одном матче.

«Поздравляю команду с победой. Рад, что нам удалось отыграться во второй половине матча. Вторая четверть получилась неудачной – надеюсь, в следующий раз мы сыграем лучше, как это было в остальные 20 минут и в продолжении игры.

Я сказал ему, что пять процентов от его следующего контракта должны пойти мне. Он великолепный снайпер; когда он в ударе, его очень сложно остановить. Поздравляю его. О его атакующих качествах и говорить нечего», – подытожил Оцокольич.