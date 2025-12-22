  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
0

Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»

Тренер «Партизана» прокомментировал рекордный матч американского снайпера.

Временный главный тренер «Партизана» Мирко Оцокольич подвел итоги напряженной выездной победы над КРКА (99:92). Успех в матче стал возможен во многом благодаря феноменальной игре американского защитника Дуэйна Вашингтона, который набрал 48 очков и обновил рекорд лиги по количеству набранных очков в одном матче.

«Поздравляю команду с победой. Рад, что нам удалось отыграться во второй половине матча. Вторая четверть получилась неудачной – надеюсь, в следующий раз мы сыграем лучше, как это было в остальные 20 минут и в продолжении игры.

Я сказал ему, что пять процентов от его следующего контракта должны пойти мне. Он великолепный снайпер; когда он в ударе, его очень сложно остановить. Поздравляю его. О его атакующих качествах и говорить нечего», – подытожил Оцокольич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoПартизан
logoДуэйн Вашингтон-младший
logoАдриатическая лига
logoКРКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» встречается с «Веной»
сегодня, 19:03Live
Кэмерон Пэйн подтвердил переход в «Партизан»
вчера, 21:26Фото
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
вчера, 19:27
Главные новости
Проблемы со здоровьем Сабониса ставят «Сакраменто» перед сложным выбором перед дедлайном обменов (Марк Стейн)
27 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Орландо», «Оклахома» примет «Мемфис» и другие матчи
46 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место, «Клипперс» опустились на 27-ю строчку
54 минуты назад
Анонимный руководитель клуба НБА: «Состав «Кливленда» оказался не таким глубоким, как они рассчитывали»
сегодня, 19:02
Дуэйн Вашингтон набрал 48 очков и обновил рекорд результативности Адриатической лиги
сегодня, 18:42Фото
Брэндон Кларк выбыл минимум на три недели из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 18:27
Анонимный генеральный менеджер об интересе к Кеону Эллису: «Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем»
сегодня, 18:07
Дариус Гарлэнд хочет «возглавить свою команду», а не быть вторым номером рядом с Митчеллом (Dallas Hoops Journal)
сегодня, 17:43
Джейлен Брансон: «Я не провоцирую фолы намеренно, а просто играю по правилам»
сегодня, 17:09
Светислав Пешич официально стал главным тренером «Баварии»
сегодня, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» принимает «Брешию»
24 минуты назадLive
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» встречается с «Веной»
сегодня, 19:03Live
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:44
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
сегодня, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
сегодня, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
сегодня, 16:18
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:22Видео
Тримбл, Ищенко, Тасич, Пьер и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:13Фото
«Сан-Антонио» подписал Стэнли Умуде и отчислил Кайла Мангаса
сегодня, 15:00