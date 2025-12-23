  • Спортс
  • Девин Букер: «Ожидаю, что меня будут судить так же, как игроков со схожим уровнем задействования. Но это не так»
Девин Букер: «Ожидаю, что меня будут судить так же, как игроков со схожим уровнем задействования. Но это не так»

Букер высказался насчет судейства в НБА.

Лидер «Финикса» Девин Букер выразил свое мнение по поводу работы судей в НБА.

«Просто должна быть последовательность. Думаю, одна из моих больших проблем состоит в том, что я смотрю почти все игры и ожидаю, что меня будут судить так же, как игроков со схожим уровнем задействования. Но это не так. 

Если в самой игре происходят похожие моменты с обеих сторон, их должны либо фиксировать, либо нет в обоих случаях», – сказал Букер.

Сам вопрос о судействе возник из-за момента в концовке матча между «Санс» и «Уорриорс», когда «Финикс» специально фолил на Стефене Карри, но свистка не прозвучало.

В отчете о последних двух минутах игры НБА признала ошибку. Букер призвал вообще избавиться от этих отчетов, так как они «только еще больше всех разочаровывают».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дуэйна Рэнкина в соцсети X
