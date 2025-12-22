0

Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»

Главный тренер «Жальгириса» раскрыл план нейтрализации лидера «Панатинаикоса».

Накануне матча 18-го тура Евролиги против «Панатинаикоса» главный тренер «Жальгириса» Томас Масюлис подробно рассказал о подготовке к игре, сделав особый акцент на задаче остановить одного из самых результативных игроков лиги – Кендрика Нанна.

«Все команды концентрируются на нем – он набирает в среднем 20 очков. Мы обдумываем, как с ним справляться, и ищем идеи. Попробуем применить их на практике – посмотрим, получится ли.

Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч Так «Панатинаикос» лишится результативности, которую не сможет восполнить иначе. Конечно, многие команды пытаются это сделать и терпят неудачу – он элитный игрок. Мы постараемся свести к минимуму количество его владений мячом. Посмотрим, что будет в игре.

У «Панатинаикоса» невероятный опыт и талантливые игроки, в том числе элитные разыгрывающие, которые умеют все на обеих сторонах площадки. Они выглядят очень мотивированными в матчах против команд, претендующих на «Финал четырех». Это делает их одними из фаворитов», – отметил Масюлис.

С результатом 10-7 «Жальгирис» занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги. «Панатинаикос» имеет на одну победу больше и расположился 4-й строчке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
