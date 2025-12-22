0

«Жальгирис» активно ищет нового центрового

Литовский «Жальгирис» намерен усилиться центровым.

Литовский «Жальгирис» активизировал работу по поиску нового центрового, об этом сообщает BasketNews, со ссылкой на источники в клубе.

Клуб ищет игрока, который дополнит текущий состав передней линии и восполнит пробелы в игре имеющихся у команды «больших». Ключевые приоритеты – защита кольца и физическая мощь для борьбы с более габаритными соперниками.

«Жальгирис» изучает варианты как в США (среди игроков НБА и G‑лиги), так и в Европе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
