Айзейя Томас о Ламело Болле: «Ему нужно определиться: он хочет побеждать или хочет, чтобы его любили?»

Легенда НБА призвал Ламело Болла определиться со своими намерениями в лиге.

Легендарный игрок НБА Айзейя Томас поднял ключевой вопрос относительно звезды «Хорнетс» Ламело Болла.

«Ламело – человек, который способен определять игру, решать исход. Но ему необходимо принять решение. Хочет ли он развлекать народ, быть классным или же он хочет побеждать?

Мы все его любим, он всем нравится. Он входит в комнату и озаряет ее. Все игроки лиги его любят. Когда они начнут его ненавидеть и недолюбливать, вот тогда он и начнет побеждать.

Поэтому сейчас ему нужно определиться: хочет ли он побеждать или же хочет, чтобы его любили?» – заявил экс-игрок «Пистонс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: r/CharlotteHornets
