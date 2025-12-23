Софи Каннингем намекнула, что может завести аккаунт на OnlyFans, если не получит контракт в WNBA
Звезда женского баскетбола Софи Каннингем в подкасте Speechless намекнула, что может начать снимать контент для OnlyFans, если не получит контракт в WNBA.
Соглашение Каннингем с «Индианой» на 100 тысяч долларов истекло, баскетболистка стала свободным агентом на фоне возможного локаута в лиге.
Ведущий: Если WNBA тебя подведет, ты можешь активировать план Б. Или как он называется?
Каннингем: Не план Б. Проект Б.
Ведущий: Есть так много людей, которые тебя поддерживают, которые приходят на твои игры. Думаешь, тебе вообще нужна какая-то лига? Или ты могла бы просто зарабатывать деньги на OnlyFans?
Каннингем: Нет, я думаю, лига нужна. Потому что именно лиги предоставляют платформу, где можно обрести поклонников.
Ведущий: OnlyFans может быть платформой сам по себе.
Каннингем: Возможно, план Б... должен как-то поддерживать эту платформу.
Ведущий: Это тоже хорошая идея.